Военные России выполнят наблюдательный полет над Финляндией

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный полет состоится со 2 по 6 сентября.

Он отметил, что наблюдательный полет будет совершаться на российском самолете АН-30Б.

Причем, добавил Рыжков, максимальная дальность полета составит около 1400 километров.

В то же время, заключил он, США и Чехия также совершат наблюдательный полет. Он пройдет над территориями Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения АН-30.

Ранее сообщалось, что военные США и Канады совершат наблюдательный полет над Россией.