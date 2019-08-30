Турция начала переговоры с Россией о поставках Су-57

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что страна начала вести переговоры с российской стороной по покупке истребителей Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган напомнил, что Турция уже успешно закупила С-400. Также он отметил, что на выставке МАКС делегация осмотрела другую российскую технику.

Ранее Эрдоган не исключал покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американского F-35.

Он говорил, что примет решение о покупке после того, как проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе них станет известна позиция американской стороны по поводу участия Анкары в программе F-35.