Турция начала переговоры с Россией о поставках Су-57
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что страна начала вести переговоры с российской стороной по покупке истребителей Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эрдоган напомнил, что Турция уже успешно закупила С-400. Также он отметил, что на выставке МАКС делегация осмотрела другую российскую технику.
Ранее Эрдоган не исключал покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американского F-35.
Он говорил, что примет решение о покупке после того, как проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе них станет известна позиция американской стороны по поводу участия Анкары в программе F-35.