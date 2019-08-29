Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Как отмечается, украинская сторона должна была в нынешнем году получить $250 млн. На время пересмотра выделяемые средства будут заморожены. Решение Трампа обусловлено тем, что он хочет удостовериться, что они используются наилучшим способом.
«У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств», — заявили в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве.