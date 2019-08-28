Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
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Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.
«Серийное производство уже началось. Мы начали поставки самолетов с прошлого года, производство полностью развернуто», — уточнил Тарасенко.
По его словам, компания готова обеспечивать потребности как Министерства обороны, так и других заказчиков.