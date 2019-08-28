Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.

«Серийное производство уже началось. Мы начали поставки самолетов с прошлого года, производство полностью развернуто», — уточнил Тарасенко.

По его словам, компания готова обеспечивать потребности как Министерства обороны, так и других заказчиков.

Ранее в России началось серийное производство Су-57.