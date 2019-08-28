Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

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Второй день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, 19 июля 2017 года. Многоцелевой... Второй день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, 19 июля 2017 года. Многоцелевой...
Второй день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, 19 июля 2017 года. Многоцелевой...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.

«Серийное производство уже началось. Мы начали поставки самолетов с прошлого года, производство полностью развернуто», — уточнил Тарасенко.

По его словам, компания готова обеспечивать потребности как Министерства обороны, так и других заказчиков.

Ранее в России началось серийное производство Су-57.