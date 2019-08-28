Дата обмена заключенными между Россией и Украиной переносится, заявил адвокат
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Адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, обмен отодвигается на неопределенный срок.
Кроме того, он добавил, что, скорее всего, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского есть силы, которые хотят сорвать обмен.
Ранее адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
По его словам, обмен должен был произойти 28 и 29 августа