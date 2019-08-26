Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.

Отмечается, что военнослужащие США принимают участие в совместных с Южной Кореей учениях.

Уточняется, что южнокорейская армия — это единственные вооруженные силы, которые используют образцы оружия из России. Помимо танка Т-80 у них также имеется в запасе БМП-3.

Ранее сообщалось, что иностранные участники АрМИ-2019 оценили российскую военную технику.