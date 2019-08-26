Экс-министр обороны Израиля сбрил усы, чтобы электорат его понял

Бывший министр обороны Израиля Амир Перец сбрил усы, которые проносил 47 лет. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он решился на такой поступок для того, чтобы за несколько недель до парламентских выборов электорат мог «по губам» считывать его программные посылы.

Он отметил, что, видимо, раньше его усы мешали некоторым видеть его губы и слышать, что он говорит.

Избавившись от усов, Перец в первую очередь опроверг информацию, что он будет поддерживать премьера страны Биньямина Нетаньяху и войдет в его правительство.

«Читайте по губам... мы не будем сидеть с Биби Нетаньяху в одном правительстве. Точка, — подчеркнул Перец.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто может дернуть его за усы.