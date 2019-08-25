Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии

Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как отмечается, истребители израильской армии поразили несколько террористических целей в Сирии.

Уточняется, что таким способом военные предотвратили атаку на Израиль со стороны Ирана при помощи беспилотников.

Кроме того, что израильские военнослужащие заявили, что на атакованных ими объектах были люди.

Военные не исключили вероятности потери среди личного состава иранских сил.

«Вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав», — уточнил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Ранее премьер-министр Израиля приказал военным любыми способами противостоять Ирану.