В США заявили, что открыты в вопросах контроля вооружения

Вио постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что США открыты для верифицируемого контроля над вооружениями, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что США открыты для эффективного и верифицируемого контроля над вооружениями. Коэн также добавил, что у штатов имеется серьезный интерес к контролю над вооружениями Российской Федерации и Китая.

Об этом он сказал на заседании СБ ООН.

Несмотря на заявления Вашингтона, Москва и Пекин неоднократно опровергали причастность к нарушению ядерного моратория.

Ранее США заподозрили Россию и Китай в нарушении запрета на ядерные испытания.