Пентагон разорвал контракт с Boeing по созданию ракетных перехватчиков

В Пентагоне заявили, что разорвали соглашение, заключенное с корпорацией Boeing, по созданию частей ракетных перехватчиков, стоимостью более $1 млрд, пишет AP.

Как рассказал замглавы минобороны США Майкл Гриффин, американская сторона разорвала контракт, так как не видит плодотворных результатов. Отмечается, что Пентагон потратил почти $1,2 млрд на этот проект.

«Мы решили, что путь, по которому мы следуем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не пойдем по этому пути», — отметил Гриффин.

Также официальный представитель Пентагона Марк Райт подчеркнул, что подробности о технических проблемах, которые привели к прекращению проекта, не будут опубликованы «из-за секретности программы».

В настоящее время уже известна реакция Boeing на такое решение Пентагона. В сообщении корпорации говорится, что оно принимает его и поддерживает.