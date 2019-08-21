The National Interest объяснил значение запрещенной ДРСМД ракеты США для РФ

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Обозреватель The National Interest Крис Осборн задается вопросом, что означает для России и Китая запуск Соединенными Штатами ракеты для поражения наземных целей «Томагавк».

Автор замечает, что американская сторона впервые с момента выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытала ракету такой дальности. Это оружие дает возможность для нанесения удара, если возникнет необходимость атаковать российские силы в Восточной Европе. Кроме того, в настоящее время американская сторона работает над ракетами LRPF. Они тоже смогут поражать цели на расстоянии до 500 км. Этот новый оперативно-тактический ракетный комплекс «земля-земля» будет иметь новую боеголовку и технологию наведения.

По мнению американских разработчиков, новое оружие позволит США проводить атаки далеко на вражеской территории и преодолевать системы ПРО. Крылатые ракеты смогут достигать целей, недоступных для «самолетов-невидимок», которые могут обнаружить некоторые системы противоракетной обороны.