США и Румыния договорились укреплять оборону НАТО в Черном море

США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе, в том числе в Черном море. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение было принято в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Уточняется, что обе страны предприняли длительные усилия по модернизации вооруженных сил и намерены укрепить сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО.

Поясняется, что Восточная Европа является важнейшим объектом для сохранения трансатлантической безопасности.

Ранее сообщалось, что Румыния и США выступили против «Северного потока — 2».