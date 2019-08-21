В минобороны Японии заявили о создании КНДР ядерных боеголовок

В минобороны Японии сообщили, что КНДР смогла создать уменьшенную атомную боеголовку. Об этом пишет газета «Иомиури» со ссылкой на готовящийся ежегодный доклад ведомства.

Отмечается, что Северная Корея разработала миниатюризацию атомного заряда и изготовила ядерную боеголовку.

Уточняется. что Япония обеспокоена ядерным вооружением КНДР.

Кроме того, в минобороны назвали программу вооружения Северной Кореи серьезной приближающейся угрозой.

Ранее сообщалось, что испытания нового оружия КНДР прошли в присутствии Ким Чен Ына.