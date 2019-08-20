В разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе, передает RT.

Он напомнил, что у США и союзников есть жизненно важные интересы в космосе.

«Однако эти интересы находятся под растущей угрозой по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие. Угроза американским и союзническим космическим системам продолжает неуклонно расти», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны.

Как отмечается, идея создать такое подразделение связана с активизацией использования космоса в оборонных целях такими странами, как США, Россия и Китай.