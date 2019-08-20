Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД РФ

В МИД России заявили, что страна не позволит втянуть себя в гонку вооружений и не разместит где-либо новые ракеты, пока этого не сделают США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, Москва предполагала, что Вашингтон нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр заявил, что Кремль будет придерживаться твёрдой приверженности одностороннему мораторию на развертывание подобных систем до тех пор, пока США не будут размещать ракеты где-либо в мире.

Ранее сообщалось, что представитель Совфеда прокомментировал запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США.