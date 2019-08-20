Истребители ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Балтикой

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в понедельник, 20 августа, совершили вылет с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух самолетов России Су-30. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Великобритании.

Сообщается, что самолеты британских сил Typhoon находятся в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики.

Как стало известно, данные воздушные судна сопроводили российские Су-30 во время их полета над Балтийским морем.

Ранее сообщалось, что беспилотник США зафиксировали у берегов Крыма.