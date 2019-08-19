Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией

Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны «Красная звезда».

Известно, что полет пройдет в рамках международного Договора по открытому небу.

Планируется, что российские военные отправятся проводить наблюдательный полет с понедельника, 19 августа по 24 августа.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией.