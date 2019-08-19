Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией
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Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны «Красная звезда».
Известно, что полет пройдет в рамках международного Договора по открытому небу.
Планируется, что российские военные отправятся проводить наблюдательный полет с понедельника, 19 августа по 24 августа.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией.