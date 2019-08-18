Истребители Су-30СМ для Белоруссии собрали в Иркутске

В Сети появились фотографии первых двух Су-30СМ, которые предназначены для военно-воздушных сил Белоруссии. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, истребители сфотографировали на заводе в Иркутске в ходе торжеств по случаю 85-летия предприятия.

Уточняется, что один из самолетов уже с опознавательными знаками белорусских ВВС.

Как подчеркивается, в 2017 году был подписан контракт на поставку в Белоруссию четырех истребителей Су-30СМ. В конце 2019 года Белоруссия должна их получить.

Су-30СМ является двухместным истребителем, который предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения различных целей.