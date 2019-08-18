Глава партии Зеленского признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе

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Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал сроки окончания войны в Донбассе. Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, граждане страны ожидают, что власти Украины скоро завершат конфликт в Донбассе, однако быстро закончить войну не удастся.

Он отметил, что решение данного вопроса не находится в компетенции Верховной рады.

«Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — подчеркнул Разумков.

Ранее экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе.