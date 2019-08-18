Глава партии Зеленского признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал сроки окончания войны в Донбассе. Об этом сообщает «Новое время».
По его словам, граждане страны ожидают, что власти Украины скоро завершат конфликт в Донбассе, однако быстро закончить войну не удастся.
Он отметил, что решение данного вопроса не находится в компетенции Верховной рады.
«Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — подчеркнул Разумков.
Ранее экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе.