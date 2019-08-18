Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на британские СМИ.

По его словам, влияние России усиливается в странах третьего мира, в Африке, поэтому западные страны должны предоставлять этим государства военную поддержку, чтобы переориентировать их на себя.

«…мне кажется, они (Россия. — Газета.Ru) также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — сказал Картер.

Он заявил, что «российская угроза» оказалось серьезнее, чем предполагалось в 2015 году. Картер заметил, что однозначного решения этой проблемы в настоящее время нет, но можно усилить контрразведывательную деятельность и инвестировать больше средств в модернизацию армии страны.

Ранее Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию.