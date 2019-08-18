Экс-депутат Рады обнародовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко обнародовал данные о преступлениях ВС Украины на Донбассе. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Журавко выложил в соцсети сканы отчета о правонарушениях военнослужащих ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

В нем говорится о росте преступлений в отношении гражданского населения Донбасса.

К примеру, в соответствии с отчетом, один из контрактников ВСУ в 2014 году совершил незаконное проникновение в частный дом, где изнасиловал девушку и убил ее отца.

В документе сказано о 20 преступлениях по статье «Умышленное убийство».

Также в отчете сообщается, что по причине различных правонарушений силовиков и работников ВСУ в Донбассе за период с 2014 по 2015 год погибли 60 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды.