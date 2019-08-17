Спасатели обезвредили 1700 авиабомб времен войны в Крыму

В Крыму на территории Крепости Керчь спасатели провели операцию по уничтожению более 1700 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Как отмечается, среди находок обнаружили 1700 осколочные авиабомб весом 2,5 кг каждая и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг.

Все найденные объекты были переданы сотрудникам Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, которые на спецтехнике вывезли боеприпасы на специальный полигон, где их и уничтожили.

Ранее сообщалось, что на территории московского Кремля нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны.