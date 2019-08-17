Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Тогда этот несанкционированный запуск ракеты уничтожил еще две ракеты, а также повредил оборудование и ангар. По данным экспертов, убытки составили около 46 млн. рублей.

Как отмечается, суд постановил, что военнослужащие нарушили правила обращения с опасным оружием. Суд ограничил одного из военных по военной службе на один год и три месяца, а другого — на год. Также у них из денежного довольствия в доход государства вычтут 15% и 10%.

Ранее сообщалось, что в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету.