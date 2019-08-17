«Ъ»: в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету

В Минобороны намерены взыскать свыше 45 млн руб. с двух военных морской авиации Черноморского флота за случайный запуск управляемой ракеты Х-29ТД, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года.

«…военнослужащие, действуя по принципу «сам сделал — сам себя проконтролировал», не проверили… исправность чековых механизмов Х-29ТД», — говорится в материале.

Отмечается, что без проверки целостности пломбировки и контровки механизмов было принято решение о проверке ракет. При этом ракета снесла ворота и стены ангара. Также были уничтожены аппаратура и «изделие 63М». Суд счел, что военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев, причастные к инциденту, действовали по неосторожности. Материальный ущерб был оценен в более чем 46 млн руб.