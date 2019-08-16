Снаряды Северной Кореи не достигли экономической зоны Японии

Власти Японии заявили, что выпущенные Северной Кореей снаряды не достигли исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщает «Киодо».

Согласно японскому правительству, прямой угрозы безопасности Японии нет.

«Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны», — подчеркнули представители японских властей.

Ранее военные Южной Кореи заявили о новом пуске ракет КНДР.

Как отмечается, пуски были проведены из района Тхончхон в сторону Японского моря.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Северной Кореей за последние три недели.