Болтон обвинил Россию в краже технологий США для создания гиперзвукового оружия

Помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона украла многие технологии у США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия, передает ТАСС.

Известно, что Болтон сказал об этом, когда его попросили дать комментарий по поводу инцидента на военном полигоне под Северодвинском. Тогда советник главы страны Дональда Трампа стал размышлять и пришел к выводу, что российская сторона тратит достаточно средств на оборону, создавая арсенал по технологиям, якобы украденным у США.

По мнению Болтона, Россия взяла идеи у США и создала новые виды гиперзвуковых летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет.

«[Они] в значительной степени украденные из американских технологий», — заключил Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон не исключает переговоров США и России по разоружению.