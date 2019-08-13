США сомневаются в продлении СНВ-3 из-за гиперзвуковых разработок России

Высокопоставленный чиновник в администрации американского лидера Дональда Трампа заявил, что, по мнению правительства страны, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters.

По его словам, действия российской стороны по разработке новой ракеты вызывают сомнение относительно продления СНВ-3 на следующие пять лет.

Он отметил, что в администрации США полагают, что причиной взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало как раз проведение испытаний новой ракеты.

Ранее сообщалось о взрыве на военной базе в Архангельской области.