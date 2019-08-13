НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом передает РИА «Новости».

В НАТО отмечают, что самолет с министром обороны летел близко к воздушному пространству Североатлантического альянса.

Как объясняют инцидент в организации, истребитель F-18 собирался идентифицировать данное воздушное судно.

При этом в альянсе утверждают, что не знали о том, кто находится на борту российского самолета.

Также НАТО сообщает, что истребителю F-18 удалось выполнить идентификацию, после чего он вернулся на базу.

Ранее в Сети появилось видео, как истребитель НАТО оттеснили от самолета Шойгу.