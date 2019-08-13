В США проверяют ВМС после сообщений об употреблении наркотиков

Руководство Пентагона проводит проверку после появления информации об употреблении военнослужащими ВМС наркотических веществ, передает РИА «Новости».

Глава Командования специальных операций ВС США Ричард Кларк высказался, что военные не соблюдают ли этические и дисциплинарные нормы.

Отмечается, что группу военнослужащих спецназа ВМС США отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя. Кроме того, несколько военнослужащих были уличены в употреблении кокаина.

Для расследования сформируют независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц.