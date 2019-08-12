Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
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В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк «Ладога», который прозвали «машиной ядерного апокалипсиса». Об этом информирует «Российская газета».
Как стало известно, всего танков этой модели выпустили в количестве пяти единиц.
Отмечается, что машины были предназначены для высшего военно-политического руководства СССР. Их еще называли тяжелыми лимузинами.
Также сообщается, что танки были оборудованы телевизионными камерами, системами связи, наблюдения, подачи воздуха, кондиционирования, а также имели мощную броню и могли вместить шесть человек.
Ранее сообщалось, что российские военные приготовили яичницу при помощи танка Т-80.