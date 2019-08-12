Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк «Ладога», который прозвали «машиной ядерного апокалипсиса». Об этом информирует «Российская газета».

Как стало известно, всего танков этой модели выпустили в количестве пяти единиц.

Отмечается, что машины были предназначены для высшего военно-политического руководства СССР. Их еще называли тяжелыми лимузинами.

Также сообщается, что танки были оборудованы телевизионными камерами, системами связи, наблюдения, подачи воздуха, кондиционирования, а также имели мощную броню и могли вместить шесть человек.

Ранее сообщалось, что российские военные приготовили яичницу при помощи танка Т-80.