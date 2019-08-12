FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию

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После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, военная стратегия России кажется угрожающей, в первую очередь для европейцев.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, одной из причин, по которой Россия стала нарушать условия соглашения, является тот факт, что Китай разработал и разместил ракеты средней дальности. Пока сохранялась надежда на то, что стороны вернутся к соблюдению соглашения, в НАТО не вдавались в детали по поводу вариантов действия альянса. В настоящее время Столтенберг подчеркивает, что блок не стремится к новой гонке вооружений и обещает дать военный, дипломатический и политический ответ.

Эксперты по безопасности предостерегают от региональных войн с Россией. По их мнению, размещение крылатых ракет в европейской части России, а также модернизация и расширение хранилищ ядерного арсенала на Кольском полуострове и в Калининграде свидетельствует о наращивании вооружений. НАТО должны готовить собственные арсеналы, а также повышать обороноспособность Польши и стран Прибалтики.

«Даже если очередное размещение американских ядерных ракет средней дальности в Европе сейчас исключено, это ни в коем случае не означает, что альянс оказался беспомощным во власти российского превосходства», — говорится в материале.

Уточняется, что также в планы альянса входит увеличение сил быстрого реагирования в три раза и наращивание военных подразделений на востоке блока.