Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести. Об этом сообщают «Известия».

Он напомнил, что в августе украинская сторона провела переговоры с Бразилией относительно покупки самолета данной модели.

По словам эксперта, покупка данных самолетов станет ошибкой страны.

Он пояснил, что в настоящее время во время военных конфликтов используются летающие дроны, а не подобная техника.

Лавров добавил, что экипаж штурмовика включает в себя двух человек, которые при вылетах будут подвергаться серьезной опасности.

Он заключил, что самолеты этой модели будут хорошо смотреться только на парадах, а их приобретение станет бессмысленной тратой ресурсов.