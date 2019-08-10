Эксперт рассказал о климатических атаках на Россию со стороны США

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал информацию о том, что непогода в России наступила в результате применением США климатического оружия. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, данная информация является «бредом», так как, если бы климатические атаки были бы совершены, в России бы обязательно это зафиксировали.

Тишковец отмечает, что непогода в России связана с глобальным потеплением.

По данным специалиста, переносы воздушных масс усиливаются на севере и юге, а в сторону запада и востока они ослабевают.

Синоптик уточняет, что из-за этого в Европейской части России присутствует холод и дожди, а в Сибири стоит жара.

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