Спецназ США провел учения для украинских коллег

Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА «Новости».

Учения проходили с 29 июля по 9 августа.

«Полицейские департамента «Корпус оперативно-внезапной действия», работники региональных управлений полиции особого назначения, правоохранители госпогранслужбы «Дозор» и сотрудники ТОР приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения SWAT. Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств, а также продемонстрировали образцы снаряжения спецназовцев», — говорится в сообщении.

Кроме освобождения заложников сотрудники Корпуса оперативно-внезапной действия отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.