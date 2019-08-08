Эсминец США направляется в воды Черного моря

Эскадронный миноносец ВМС США Porter направился в направлении к Черному морю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на эсминце находится управляемое ракетное вооружение.

По данным ВМС США, миноносец выдвинулся с целью «операций в поддержку региональной стабильности».

Уточняется, что это шестой заход кораблей США в акваторию Черного моря за 2019 год.

ВМС США заявили, что экипаж эсминца будет действовать в соответствии с международными нормами.

Ранее сообщалось, что боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео.