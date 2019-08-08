В красноярских Каменках начали новую эвакуацию из-за предполагаемых боеприпасов

Жители Каменки в Красноярском крае предположительно обнаружили боеприпас на территории деревни, в связи с чем предпринята эвакуация населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Для безопасности всех попросили покинуть территорию», — говорится в сообщении.

В настоящий момент район покидает большой поток машин, в том числе и военных, который регулируют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что 6 августа недалеко от поселка Каменки в Красноярском крае произошел пожар, спровоцировавший взрывы боеприпасов, в результате чего погиб один человек.