Минобороны назвало причину взрыва на полигоне в Архангельской области, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, взрыв и возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Также в ведомстве сообщили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было.

Ранее источник сообщил, что при взрыве в воинской части под Архангельском два человека погибли, 15 пострадали.