Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса.

По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.

«И мы видим последствия этого от Крыма… до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что российская сторона наращивает присутствие в Сирии и на Ближним Востоке, а также пытается вмешиваться во внутренние дела некоторых стран-членов блока и подорвать доверие к демократическим институтам в них. Еще проблемами глобального масштаба генсек считает терроризм и кибербезопасность.

Ранее Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.