В ликвидации ЧП в Ачинске задействованы более 150 человек

Более 150 человек и 50 единиц спецтехники задействовано для ликвидации ЧП в Ачинском районе Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

«Всего на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что от МЧС направлено 66 человек личного состава и 13 единиц техники.

Сообщается, что сейчас в пострадавших районах проходит эвакуация, на место ЧП выехали психологи ведомства.

Ранее сообщалось, что при взрывах в воинской части в Красноярском крае пострадали жилые дома.