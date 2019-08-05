Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский снял Александра Сырского с должности главнокомандующего объединенными силами. Об этом сообщает «украина.ру».

Согласно указу Зеленского, освободившуюся должность занял генерал-лейтенант Владимира Кравченко.

Как известно, до этого Кравченко являлся командующим войск оперативного командования «Север» сухопутных войск ВСУ.

Также сообщается, что на место Сергея Попко в должность командующего украинских Сухопутных войск заступил Сырский.

Ранее Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке главы офиса президента Андрея Богдана.