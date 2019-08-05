Военный погиб в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинске

В результате взрывов на территории артиллерийского склада в Ачинском в Красноярском крае погиб военнослужащий, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Погиб один человек, это военнослужащий», — сказал источник.

На данный момент 11 тыс. человек эвакуируют из районов города Ачинска.

По последним данным, пострадали семь человек — в том числе ребенок и двое военных.

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