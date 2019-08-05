Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии

Самолет ВВС США пролете неподалеку от базы ВМФ в порту Тартус в Сирии. Об этом сообщает авиационный ресурс PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169329, поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

В 12:10 воздушное судно было замечено в восточной части акватории Средиземного моря. Самолет пролетел со скоростью 946,2 километра в час на высоте 9,4 километра над землей .

В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе.

Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.