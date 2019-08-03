Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься обменом пленных на Украине. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, он занимается данным вопросом, потому что это позиция партии, лидером которой он является.

Также, уточнил он, к нему обращаются родственники, чтобы он помог им вернуть близких на родину.

«И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.

Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением.