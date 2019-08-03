Минобороны США поддержало идею размещения ракет средней дальности в Азии

Глава министерства обороны США Марк Эспер поддержал идею размещения в Азии ракет наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

Такое заявление он сделал направляясь в Сингапур в рамках деловой поездки.

Отмечается, что на вопрос о дальнейших действиях США после выхода из ДРСМД, Эспер выразил желание поскорее разместить ракеты на азиатской территории, например в течение нескольких месяцев.

Он добавил, что такие меры обычно требуют больше времени на реализацию, чем кажется сначала.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал о намерении договорится с Россией и Китаем по ядерному соглашению.