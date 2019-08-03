Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в лесах России

Военно-транспортные самолеты Ил-76 приступили к тушению пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 07.00 утра (03.00 по мск) шесть самолетов вылетело из аэропорта в Красноярске.

Уточняется, что каждый самолет заправлен 42 тоннами воды.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что будет осуществлено не менее 20 вылетов и сбросится не менее 840 тонн воды.

Кроме того, в тушении участвуют вертолеты Ми-8. Они проведут 110 сбросов (550 тонн воды).

Ранее сообщалось, что СКР завел первое уголовное дело по пожарам в Сибири.