Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей

Экс-командир ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота подполковник Роман Коваленко стал фигурантом уголовного дела из-за хищения 162 двигателей тяжелой техники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, новое уголовное дело на него было заведено ч. 1 ст. 285 УК России о злоупотреблении должностными полномочиями. Это произошло после проверки, которая проводилась с апреля по декабрь 2018 года военной прокуратурой Балтийского флота.

«…на территории части имелось автобронетанковое имущество на 580 млн руб., однако на 162 тягачах и «Уралах» отсутствуют номерные агрегаты (двигатели и коробки передач к ним)», — говорится в материале.

Также проверка показала, что в батальоне, которым командовал Коваленко, обнаружили 616 единиц автобронетанковой техники, которая не была указана в документах. Согласно материалам дела, Коваленко распорядился списать с учета воинской части автомобильные запчасти для покрытия недостачи.

Ранее военная контрразведка выявила крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота.