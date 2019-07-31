На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

Он заявил, что внешнеполитическая ситуация такова, что власти Украины должны действовать военным путем.

«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — заявил он.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович сообщил, что в ООН вскоре может появиться новая должность, которую специально введут для украинской стороны.

По его словам, вероятно, пост будет назваться — спецпосланник генсека ООН по делам Украины, который займется разрешением конфликта в Донбассе.