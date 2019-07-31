Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами
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В Госдуме заявили, что Киеву никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, передает RT.
С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Украина — не самостоятельное государство, никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — заявил он.
Он посоветовал украинскому генерал-лейтенанту Василию Богдану, выступившему с подобным предложением, задуматься о его пригодности на занимаемую должность.
Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, «которые будут способны поражать цели на территории России».