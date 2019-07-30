ВВС Британии сопроводили российский Ил-76 у воздушной границы Эстонии

В минобороны Британии заявил, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили российский военный транспортный самолет Ил-76 вблизи воздушной границы Эстонии, передает РИА «Новости».

Мы идентифицировали его, когда он находился близко к пространству НАТО», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что это стандартный протокол для воздушных судов, поскольку Великобритания работает в партнерстве с Эстонией.

Глава минобороны Великобритании Бена Уоллес заявил, что британские ВВС продемонстрировали свои профессиональные навыки, призванные «защитить небо над Балтикой».