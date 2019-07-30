Как С-400 проникают на Ближний Восток, узнали СМИ

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Журналист Мустафа Кемаль Эрдемол на страницах турецкой газеты Cumhuriyet признает, что в отношении приобретения российских С-400 в стране возникло некоторое замешательство.

Автор замечает, что в России нет такого обширного авиапарка, как у США или НАТО, но есть развитая система противовоздушной обороны. К разработке С-400 Россия приступила в конце 1980-х. Это оборонительная система является усовершенствованной версией С-300 и используется с 2007 года. К числу достоинств С-400 относятся высокая точность отслеживания целей, обнаружение скрытых целей, одновременное использование нескольких типов ракет и довольно быстрое развертывание. Кроме того, по сравнению с НАТО Patriot PAC-2, передовые С-400 дешевле. При этом некоторые эксперты считают, что эти комплексы можно обойти.

Отмечается, что, помимо Турции, С-400 решила приобрести и Саудовская Аравия, что стало ударом для Европы и США. Интерес к комплексам проявляют также Египет, Иран и Ирак. Катар тоже ведет переговоры с российской стороной по поводу комплексов. На С-400 претендуют Индия и Китая. США недовольны происходящим и пригрозили Нью-Дели санкциями.